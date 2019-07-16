التغيير : لم نحدد موعداً للتوقيع على الإتفاقية

التاريخ: 16-يوليو-2019 فى : أخبار 60 مشاهدة كشف عضو الحرية والتغيير ، محمد ضياء الدين ، عن وجود نقاط خلاف حول الوثيقة وصفها بالكثيرة . وأكد أنه سيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق بشكل كامل ورسمي . Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة ، نبه ضياء الدين أمس الي أنه لم يتم تحديد موعد للتوقيع على الوثيقة حتى الأن ، وقال إن الذي تم تأجيله هو اللقاء وهو ليس بالضرورة أن يتبعه التوقيع عليها . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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