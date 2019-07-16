الثورية: أصبحنا مع “التغيير”في صف واحد

أكدت الجبهة الثورية أنها أصبحت مع قوى الحرية والتغيير في صف واحد, قائلة: “كل مكونات قوى الحرية والتغيير في صف واحد, في وقت أكدفيه القيادي بـ “التغيير” إبراهيم الشيخ” انهم توصلوا مع “الثورية” لاتفاق بشأن عملية السلام.

وبحسب صحيفة الأخبار أعلنت قوى الحرية والتغيير, أنها لم تصدر قراراً نهائياً بشأن قبول أو رفض مسودة الاتفاق, مؤكدة تفاؤلها بالوصول لاتفاق مع المجلس العسكري.

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وقال القيادي بـ “التغيير” المهندس محمد وداعة لـ “أس أم سي” إن مكونات قوى الحرية والتغيير لم تنته بعد من دراسة الوثائق التي تسلمتها من الوسيط الأفريقي مبيناً أن المشاورات جارية لتحديد اجتماع مع المجلس العسكري متوقعاً عقد اجتماع مع المجلس العسكري والوسيط الأفريقي والمجلس قريباً.

وفي السياق قال مصدر مطلع بالحرية والتغيير أن الجبهة الثورية طلبت مهلة لمناقشة الوثيقة ودراستها, مشيراً إلى إضافة ملحق لاستيعاب رؤية الجبهة الثورية في الاتفاق حتى يكون شاملاً وان تكون فترة الستة اشهر الأولي من الفترة الانتقالية للتفاوض حول السلام وإيقاف الحرب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)