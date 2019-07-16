مصرع (4) من أسرة واحدة دهساً بـ(تاتشر) يقوده نظامي مخمور

التاريخ: 16-يوليو-2019
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لقى (4) أشخاص حتفهم وأصيب سائق العربة (اكسنت) إصابة خطيرة عقب دهس نظامي مخمور سيارتهم في أم درمان.
ووقع الحادث بسبب انحراف سيارة النظامي “تاتشر” واصطدمت بالسيارة مما أدى لمقتل (4) من أسرة واحدة وإصابة سائق السيارة المقلة لهم إصابات خطيرة.
وقالت مصادر شرطية بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن الجهات المختصة أوقفت النظامي المخمور الذي يتبع لإحدى القوات النظامية، وتدوين بلاغ بقسم مرور كرري.
وتشير المصادر إلى أن المتوفين هم: سمية أبو عاقلة – فاطمة عبد الباقي – محمد الطاهر – النور الطاهر، بينما أصيب السائق رفعت جلال بإصابات خطيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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