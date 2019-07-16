الاصرار على الحصانة اقرار بالجرم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

استبشر الكثيرون خيرا ورأوا في الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير راوا فيه املا يمكن ان يخرج البلد من ازمتها السياسية التي دخلتها منذ الاطاحة بالبشير وتفاقمت الازمة وزاد انعدام الثقة بين الطرفين بعد مجزرة القيادة في الثالث من يونيو وحجب خدمة الانترنت ، وقد عم الشارع فرح كبير باعلان الوصول الي اتفاق بوساطة اثيوبية افريقية مشتركة ، وان بعض الناس من فرط تفاؤلهم وفرحهم نادوا بتناسي كل ماجري وان لايسعي الجميع خلف القصاص وكل ذلك تمكينا لفرص الحل من الوصول الي غايتها واخراج البلد من وهدتها لكن ما اثار قلق الناس وازعجهم وتسبب في ارباك المشهد بشكل عام وجعل الغموض هو المسيطر علي عموم الموقف هو هذا الاصرار الغريب من المجلس العسكري الانتقالي علي حصانة عضويته وعدم تعرضهم للمحاكمة وهو امر لايمكن مطلقا القبول به ولو ادي لتفجر الاوضاع علي كل المستويات ، ولا يؤشر هذا الاصرار الغريب علي الحصانة الا الي يقين العسكر من تورطهم في جرائم القتل وبالذات مجزرة القيادة العامة وهو مايكذب ادعاءهم المستمر ببرائتهم وعدم مسؤوليتهم عن هذه الفظائع الصعبة .

وفي اخبار مساء الاثنين ان قوى إعلان الحرية والتغيير اعلنت رؤيتها حول المسودة الجديدة رافضة بشكل قاطع مسألة الحصانات المطلقة ، وقالت انها تطرح رؤيتها للخروج من الازمة وعدم تدحرج البلد الي المجهول واعلنت تقديمها بعض الحلول حرصا علي امن وسلامة الوطن ، وقالت انها تقترح خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية .

انها محاولة من الحرية والتغيير لتجنيب البلد التشظي اذ ان اصرار العسكر علي الحصانة المطلقة وتمسكهم بهذا الشرط لن يؤدي الا لمزيد من التوتر الذي سينعكس سلبا علي الجميع .