مدني عباس: كتل قوى الحرية أنهت مشاوراتها حول مسودّة الإعلان الدستوري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ كتل قوى الحرية والتغيير أنهت مشاوراتها حول الوثيقة الأساسية للإعلان الدستوري عقب اجتماعات مكثّفة وأدخلت عليها بعض الملاحظات.
وأضاف” ستتمّ مناقشة الوثيقة مساء اليوم في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري”.
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