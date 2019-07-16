تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث السوكي

التاريخ: 16-يوليو-2019
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خرج المئات أمس ، في تظاهرات شملت عدة مدن ، تنديداً بأحداث مدينة السوكي بولاية سنار ، التي وقعت إثر إشتباكات بين المواطنين وقوات من ” الدعم السريع ” .
وأوضح تجمع المهنيين أن المئات خرجوا في تظاهرة بمدينة مدني تضامناً مع أهالي مدينة السوكي .
في وقت أعلنت حكومة سنار عودة الأوضاع الي طبيعتها في مدينة السوكي بالولاية ، بعد أحداث دامية ، أمس الأول ، أدت الي مقتل مواطن ونظامي من قوات الدعم السريع ، وسقوط ستة جرحى بينهم نظامي ، مؤكداً أن كل الأوضاع تحت السيطرة .
وأصدر الوالي قراراً بتقصى الحقائق لمعرفة أسباب الحادث والوصول الي الجناة من أجل محاسبتهم .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، نفى الوالي المكلف اللواء ركن أحمد صالح أحمد عبود ، في مؤتمر صحفي ، أمس ماتردد في بعض الوسائط الاعلامية عن حدوث اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أثناء الأحداث .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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