لجنة (سودانير) : بكري حسن صالح فصل 1471 من الشركة

حملت اللجنة العامة لمفصولي شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير” مسؤولية قرار فصل 1471 كادراً بالشركة لرئيس الوزراء السابق بكري حسن صالح ووزير النقل السابق مكاوي محمد عوض نتيجة للتعسف وإساءة استخدام السلطات مطالبة بإلغاء القرار, وقدرت حقوق العاملين بـ “27”مليون دولار.

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وكشفت “اللجنة” خلال مؤتمر صحفي بمركز “طيبة برس” أمس بحسب صحيفة الأخبار عن حالات ظلم لحقت بمفصولين تسببت في المرض والوفاة والطلاق وتشريد للأبناء من المدار والجامعات لعدم صرف حقوقهم طيلة 14 شهراً الماضية. واقترح رئيس اللجنة عادل احمد المصطفى اعتماد توصية بتخصيص أموال جبر الضرر والمعاشات والتعويض في استجلاب طائرات لسودانير مقابل إعادة العاملين للعمل, واستيعاب المزيد من الخريجين في كل المجالات لدفع عجلة الاقتصاد والاستقرار بالبلاد.

وأكد أن إعادة العاملين للشركة تسهم في إرجاع الناقل الوطني لعهده السابق.

وأرجع المصطفى , السبب الرئيس في “دمار الناقل الوطني” لتدخل مجالس الإدارات والوزراء السابقين في العمل الفني, وقطع ان خدمات المناولة الأرضية حق للناقل الوطني ويرفد الخزينة بملايين الدولارات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)