التاريخ: 16-يوليو-2019
3 مشاهدة
قالت قوات الدعم السريع إن مقر القيادة التابع لها في مدينة (الضعين) لم يحرق ولم يمس.
وذكر المتحدث باسم الدعم السريع جمال جمعة أن مقر القيادة لم يتعرض للحرق أو أي شيء، وأضاف قائلاً: “هناك معلومات عن حريق لأحد المنازل مخصص كاستراحة، لكن مقر القيادة سليم”.
ونبه جمعة بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى انتشار كثير من الشائعات في وسائط التواصل الاجتماعي حول الدعم السريع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع: مقر القيادة بـ(الضعين) لم يُحرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.