الدعم السريع: مقر القيادة بـ(الضعين) لم يُحرق

قالت قوات الدعم السريع إن مقر القيادة التابع لها في مدينة (الضعين) لم يحرق ولم يمس.

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وذكر المتحدث باسم الدعم السريع جمال جمعة أن مقر القيادة لم يتعرض للحرق أو أي شيء، وأضاف قائلاً: “هناك معلومات عن حريق لأحد المنازل مخصص كاستراحة، لكن مقر القيادة سليم”.

ونبه جمعة بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى انتشار كثير من الشائعات في وسائط التواصل الاجتماعي حول الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)