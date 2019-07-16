(عارف) تستبدل خط (هيثرو) مع شركة بريطانية لـ(10) سنوات

التاريخ: 16-يوليو-2019
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أظهر مسؤول سابق بالخطوط الجوية السودانية (سودانير) تفاصيل جديدة حول خط (هيثرو). وذكر مدير محطة القاهرة السابق بسودانير عبد المنعم صديق محمد في مؤتمر صحافي أمس عن إجراء شركة عارف الكويتية عملية استبدال لخط هيثرو مع شركة (bmi) البريطانية لفترة عشر سنوات منذ عام (2007-2017) مقابل مبلغ (45) مليون جنيه استرليني.
وجزم صديق بأن الشركة البريطانية استبدلت شركة عارف ونالت حقها في استخدام خط هيثرو لمدة (3) ساعات ولم يتم بيع الخط.
وقطع عبد المنعم بحسب صحيفة الإنتباهة، بأن الشركة البريطانية دفعت (45) مليون جنيه استرليني ولم يدخل المبلغ لأية قناة مالية داخل (سودانير)، ونبه إلى وجود نسبة (25%) عن أية طائرة تنزل في مطار هيثرو لصالح سودانير، وقال إن هذه النسبة طوال العشر سنوات لم تعرف هل تذهب لشركة عارف أم تدخل لجيوب أشخاص. وتخوف صديق من فقدان خط هيثرو للأبد في شهر 12 القادم حال عدم استخدامه، وأكد أن الخط عاد لـ(سودانير) منذ العام الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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