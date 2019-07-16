التاريخ: 16-يوليو-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة أجمعت أغلب كتل الحرية والتغيير ، على رفض منح حصانات مطلقة لأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي المقترح تشكيله لإدارة البلاد في السنوات الثلاث المقبلة ، وبحسب مقترح وثيقة دستورية قدمتها الوساطة الأفريقية الأثيوبية ، فإن أعضاء مجلس السيادة سيتمتعون بحصانة تمنع محاسبتهم على أي جرم طوال مدة الفترة الإنتقالية بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتل التغيير ترفض منح حصانات مطلقة لمجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.