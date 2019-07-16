تفاصيل خطيرة عن أضخم عملية فساد بديوان الزكاة

التاريخ: 16-يوليو-2019
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أظهرت معلومات واحدة من أخطر عمليات الفساد والتلاعب بديوان الزكاة في فترة النظام المباد.
ورسمت المعلومات معالم فساد هي الأضخم بالديوان عبر شراء سيارات مختلفة وصل عددها إلى (22) سيارة من ليبيا (البوكو حرام) ولم تخضع للعملية الجمركية وبدون أوراق ومستندات لمصلحة الديوان.
وأوضحت المعلومات بحسب صحيفة الإنتباهة، أن السيارات أجريت عمليات شراؤها بواسطة لجنة كونها الأمين العام لديوان الزكاة إبان فترة النظام المباد بغرض شراء مركبات، إلا أنها بدلاً عن شراء مركبات بصفة تخضع للعمل المعروف عبر الجمارك، قام أعضاء اللجنة بشراء تلك المركبات غير موفقة الأوضاع من مناطق دارفور وجلبت للخرطوم ومن ثم وضع لوحات حكومية عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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