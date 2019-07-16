ترتيبات لرفع تقرير عن أسعار بالأسواق (للعسكري)

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تكوين فرق للقيام برفع تقرير عن حركة الأسواق وأسعار السلع توطئة لضبطها في وقت أعلنت فيه عن وضع ترتيبات لإنشاء أسواق حرة بالمعابر.

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وبحسب صحيفة الأخبار قال وكيل الوزارة المهندس عبد الرحمن عجب, إن الفرق سترفع تقريراً إلى إدارة الإنتاج والتجارة الداخلية بالوزارة مشيراً إلى انه بعد الاطلاع عليه ومراجعته سيتم رفعه إلى الجهات العليا المختصة “اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري”.

وكشف عجب عن عمل تصور لقيام منطقة أسواق حرة بالمعابر ووضع ضوابط جديدة لها, مبيناً أن التصور سيتم عرضه على المجلس العسكري للاطلاع عليه وإصدار قرار بشأنه.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)