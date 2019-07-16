التاريخ: 16-يوليو-2019
1 مشاهدة
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تكوين فرق للقيام برفع تقرير عن حركة الأسواق وأسعار السلع توطئة لضبطها في وقت أعلنت فيه عن وضع ترتيبات لإنشاء أسواق حرة بالمعابر.
وبحسب صحيفة الأخبار قال وكيل الوزارة المهندس عبد الرحمن عجب, إن الفرق سترفع تقريراً إلى إدارة الإنتاج والتجارة الداخلية بالوزارة مشيراً إلى انه بعد الاطلاع عليه ومراجعته سيتم رفعه إلى الجهات العليا المختصة “اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري”.
وكشف عجب عن عمل تصور لقيام منطقة أسواق حرة بالمعابر ووضع ضوابط جديدة لها, مبيناً أن التصور سيتم عرضه على المجلس العسكري للاطلاع عليه وإصدار قرار بشأنه.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لرفع تقرير عن أسعار بالأسواق (للعسكري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.