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الكشف عن تفاصيل أحداث الضعين

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 16-يوليو-2019

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الكشف عن تفاصيل أحداث الضعين

شهدت مدينة الضعين ،حاضرة شرق دارفور ، أحداثاً مؤسفة أمس جراء مقتل الشاب العشريني أحمد عبد الرحمن حسن دنيا ، وعملية حرق وشغب وإحتجاجات عارمة .

وتعود تفاصيل الحادثة أن رجل أعمال بحي القبة بمدينة الضعين ، فقد هاتفه وتدخلت قوة نطامية قامت بإقتياد شباب من الحي ولاحقاً توفى أحمد دنيا ، والذي لم تتضح أسباب وفاته حتى مساء أمس ،ما أدى الي غضب وسط المواطنين عقب تشييعهم للفقيد ، حيث توجهوا الي منزل مستأجر لصالح قوة نظامية وأضرموا فيه النيران .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة أن المدينة شهدت موجة إحتجاجات وتم تهشيم زجاج عدد من السيارات كما توجة موكب صوب منزل والي الولاية مطالبين بإبعاد القوة النظامية المتهمة بالتسبب في مقتل الشاب .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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