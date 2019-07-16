علي الحاج يغادر البلاد

التاريخ: 16-يوليو-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة Advertisements غادر الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج , خلال اليومين الماضيين إلى ألمانيا عبر تركيا في رحلة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع. وكشفت مصادر أن الحاج, قد يجري اتصالات بالحركات المسلحة باعتباره أحد القيادات البارزة في التنسيقية الوطنية , وقالت المصادر إن اتصالاته تأتي دعما لجهود الوصول إلى سلام شامل بالبلاد لا يستثنى أحدا, مشيراً بحسب صحيفة الأخبار إلى أنه وبجانب مساعيه لخلق توافق بين المكونات الوطنية فإن مغادرته للبلاد تتخللها إجراء فحوصات طبية واستجمام. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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