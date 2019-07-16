أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (البرهان) يلتقي المبعوث الأمريكي وواشنطن تؤكد تشكيل الحكومة الانتقالية قريباً * اجتماعات متواصلة لـ(قوى التغيير) بهدف التوافق حول الحصانات ومهام جهاز الأمن * الاتحاد الأوروبي يرهن دعمه رفع السودان من قائمة الإرهاب بتكوين حكومة مدنية الإنتباهة: * (الإنتباهة) تكشف أضخم عملية فساد بالزكاة * حجز عشرات من عقارات رموز النظام المباد * تهديد بفقدان خط (هيثرو) حال عدم استخدامه * اجتماع للمبعوث الأمريكي بالوسيط الإفريقي.. (التغيير) ترفض الحصانة المطلقة * إيقاف إعدام مدانين بقتل المدير الأسبق لشركة الأقطان الأخبار: * اتفاق (الثورية) و(التغيير) على مسودة سلام * الميرغني يحذر من تحويل السودان إلى حلبة للصراع السوداني: * اجتماع حاسم بين (العسكري) و(التغيير) اليوم * معلومات جديدة عن (خط هيثرو) و(1371) مفصولاً من سودانير * واشنطن تؤكد اهتمامها والتزامها بمساعدة السودانيين على الاتفاق الصيحة: * (20) توصية من (قوى الحرية) حول الوثيقة الدستورية * التحقيق مع عطا المنان وكمال عبد القادر ومثول حميدة وعبد الباسط حمزة أمام النيابة اليوم Advertisements * مصرع أسرة دهساً بسيارة عسكرية بكرري * الوسيط الإفريقي: تحدثت مع الصحفيين بشدة وطلبت منهم الانسحاب آخر لحظة: * نيابة الأراضي تحقق مع الحاج عطا المنان * مقتل شاب وعمليات حرق وتخريب بالضعين * (البرهان) وبوث يبحثان التفاوض مع التغيير * كتل التغيير ترفض منح حصانات مطلقة لمجلس السيادة اليوم التالي: * (الحرية والتغيير): متفائلون بالوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري * المبعوث الأمريكي: ترتيبات للاتصال بالأطراف السودانية لتجاوز العقبات * والي سنار: لم تحدث اشتباكات بين (الدعم السريع) والجيش في السوكي * طعن دستوري يوقف إعدام المدانين بقتل هاشم سيد أحمد مدير الأقطان الأسبق الدار: * الدعم السريع يضبط أخطر تشكيل عصابي يزيف العملة فئة الـ(500) جنيه * قصة أول مواجهة بين البشير وقوش * (البرهان) يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المباحثات * تظاهرات بشارع الستين من ذوي المدانين بقتل مدير شركة الأقطان السابق الاتحاد الأوروبي يدعم رفع السودان من قائمة الإرهاب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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