"البجعة البيضاء" تخيف دولا مطلة على بحر البلطيق

وفي رد فعل منها أطلقت ثلاث دول مقاتلاتها نحو طائرتين روسيتين من طراز "تو-160".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتي "تو-160" قامتا برحلة روتينية استغرقت سبع ساعات فوق بحر البلطيق، وتابعتهما مقاتلات الدانمارك والسويد وفنلندا.
يذكر أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الفنلندي انطلقت، في 15 يوليو/تموز، نحو طائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي فوق خليج فنلندا.
وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "تو-160" أكبر وأقوى وأسرع الطائرات الأسرع من الصوت في تاريخ الطيران العسكري، وتعتبر من أثقل الطائرات الحربية في العالم. ويسميها الطيارون "البجعة البيضاء".
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