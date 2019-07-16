دراسة: تحاليل تكشف مؤشرات الألزهايمر مبكرا

ففي مؤتمر للجمعية الدولية للزهايمر في لوس انجلوس، قدمت 6 جمعيات بحث نتائج جديدة عن عدد من التحاليل التجريبية. أحدها يبدو أنه دقيق بنسبة 88 بالمائة.
تحليل كهذا يمكن استخدامه في الزيارات الروتينية للطبيب، حيث يتم تقييم معظم أعراض الخرف الآن. والأدوات الحالية كأشعة فحص المخ وتحاليل السائل الشوكي باهظة الثمن أكثر من اللازم أو أثبتت أنها غير عملية لتحديد ذلك.
ويقول رئيس العلوم في الجمعية إن الأطباء لا يحتاجون إلى تحليل كامل. إنهم يريدون فقط شيئا لمعرفة من يحتاج إلى المزيد من التحاليل المكثفة.
نحو 50 مليون نسمة حول العالم يعانون من الخرف، والزهايمر هو أكثر أشكاله شيوعا.
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