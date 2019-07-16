أمازون تخطط لإعادة هيكلة موظفيها لزيادة الاعتماد على الروبوتات

أعلنت أمازون عن خططها لإعادة تدريب ثلث القوى العاملة لديها، وتعهدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بمبلغ 700 مليون دولار لتدريب الموظفين على مهام جديدة، لزيادة معدل التشغيل الآلى.

وفقا لما نقله موقع "انجادجيت"، ستساعد التدريبات الموظفين فى الانتقال إلى وظائف أخرى جديدة فى جميع أنحاء الشركة، ومن المتوقع أن يخضع ما يصل إلى 100 ألف موظف لعملية إعادة التدريب بحلول 2025.

تتضمن خطط التدريب رفع مهارات الموظفين فى أمازن من خلال 6 برامج والتى ستؤهل الموظفين للعمل فى أى موقع من مواقع شركة أمازون.

جدير بالذكر لم تتردد أمازون فى إدخال التشغيل الآلى فى سلسلة التوريد الخاصة بها فى العام الماضى، فبدأت الشركة فى تطوير روبوت يكون قادر على جمع العناصر حول مراكز الشحنات، وإدخال الروبوتات لتحل محل 1300 عامل، ولكنها مع استمرارها فى زيادة نسبة التشغيل الآلى تحاول عدم الاستغناء عن كل الموظفين للاستفادة منهم فى أماكن أخرى.

