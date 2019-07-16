وفقا لما نقله موقع "انجادجيت"، ستساعد التدريبات الموظفين فى الانتقال إلى وظائف أخرى جديدة فى جميع أنحاء الشركة، ومن المتوقع أن يخضع ما يصل إلى 100 ألف موظف لعملية إعادة التدريب بحلول 2025.
تتضمن خطط التدريب رفع مهارات الموظفين فى أمازن من خلال 6 برامج والتى ستؤهل الموظفين للعمل فى أى موقع من مواقع شركة أمازون.
جدير بالذكر لم تتردد أمازون فى إدخال التشغيل الآلى فى سلسلة التوريد الخاصة بها فى العام الماضى، فبدأت الشركة فى تطوير روبوت يكون قادر على جمع العناصر حول مراكز الشحنات، وإدخال الروبوتات لتحل محل 1300 عامل، ولكنها مع استمرارها فى زيادة نسبة التشغيل الآلى تحاول عدم الاستغناء عن كل الموظفين للاستفادة منهم فى أماكن أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تخطط لإعادة هيكلة موظفيها لزيادة الاعتماد على الروبوتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.