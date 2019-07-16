انتشال حطام طائرة تحطمت أثناء رحلة للقفز بالمظلات فى السويد

تمكنت السلطات فى السويد من انتشال حطام طائرة سقطت يوم الأحد قرب مدينة أوميو الصغيرة بشمال البلاد، ولقى 9 سويديين لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة التى كانوا على متنها فى رحلة للقفز بالمظلات.

وقال بيدر جونسون المتحدث باسم الشرطة إن الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل المظليين تحطمت على جزيرة فى نهر أومى بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن سبب الحادث ليس معلوما. وقال إن الركاب كانوا فى رحلة للقفز بالمظلات، وذكرت الشرطة أن جميع القتلى سويديون وأن أحدهم يحمل جنسية مزدوجة. ولم تكشف عن أسماء الضحايا.

وعبر الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد عن حزنه وقدم تعازيه فى بيان عبر فيسبوك، وقال "فى ضوء حادث التحطم المأساوى خارج أوميو اليوم والذى راح ضحيته تسعة أشخاص، أود تقديم التعازي. قلوبنا أنا وأسرتى مع أسر الضحايا وأقاربهم".

وقال رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين إن الحكومة على اتصال وثيق بالسلطات المعنية التى فتحت تحقيقا لمعرفة سبب التحطم.