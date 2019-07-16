فيكتور جوميز أبرز المرشحين لإدارة نهائي أمم أفريقيا بين السنغال والجزائر

تترقب جماهير منتخبى الجزائر والسنغال الكشف عن هوية حكم المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المحدد لها الجمعة باستاد القاهرة.

منتخب الجزائر صعد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج فى مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، ورياض محرز فى الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

فى حين تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

Advertisements

ويدرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" اللجوء إلى تعيين حكم من جنوب القارة السمراء لإدارة المباراة النهائية لاسيما وأن الجزائر تنتمى لمنطقة "الشمال"، بينما تنتمى السنغال لمنطقة "الغرب".

وفى تلك الحالة سيكون الحكم الجنوبى أفريقي فيكتور جوميز أبرز المرشحين لإدارة المباراة، فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها وإدارته للعديد من المباريات المهمة طوال السنوات الماضية.

ومن المنتظر استبعاد الحكم الزامبى جانى سيكازوى من إدارة المباراة النهائية، بعدما سبق وأدار المواجهة الأولى التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور الاول وانتهت بفوز الجزائر بهدف دون مقابل.