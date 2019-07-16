واشنطن تريد بحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بشأن الأسلحة النووية

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية، بحث في هلسنكي إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بين موسكو وبكين وواشنطن بشأن الأسلحة النووية.

وقال مسؤول كبير لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إنه، "سيتم بحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بين موسكو وبكين وواشنطن بشأن الأسلحة النووية".

وأضاف المسؤول: "لا تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أحراز تقدما بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن لا تخطط لبحث تمديد معاهدة ستارت-3 مع موسكو خلال اجتماع جنيف، لان هذا القضية ستبحث العام القادم، وأضاف: "لا يخطط ممثلي الولايات المتحدة بحث تجديد معاهدة ستارت-3 مع موسكو".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد اقترح في وقت سابق، عقد معاهدة "الجيل الجديد" بشأن الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو وبكين، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وسيجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، مع وكيلة الخارجية الأمريكية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، في جنيف يومي 17 و 18 تموز/يوليو الحالي.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، الأسبوع الماضي أنه حاول خلال المشاورات مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، ديفيد هيل في هلسنكي، إيجاد موارد لتصحيح الوضع الصعب الحالي في العلاقات بين البلدين.