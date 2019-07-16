اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

توتنهام يرغب فى استعادة جاريث بيل من ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، يرغب فى استعادة لاعبه الويلزى السابق جاريث بيل من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف النادى الملكى فى عام 2013 قادما من صفوف توتنهام، ولكن كثرت الإصابات جعلت اللوس بلانكوس يرغب فى التخلص منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توتنهام أكد لإدارة أنهم على استعداد لدفع مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، وينوي النادى دفع نصف راتبه الحالى مع ريال مدريد والذى يبلغ 17 مليون يورو فى الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه ريال مدريد سعر اللاعب مقابل 90 مليون يورو على الأقل للإستغناء عنه، لكن هناك أزمة أخرى وهى أن اللاعب لا يريد مغادرة ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

ولا يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في استمرار جاريث بيل مع الفريق الملكى الموسم المقبل، بعدما تراجع مستواه كثيرا بعد الإصابات المتتالية التى لحقت به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يرغب فى استعادة جاريث بيل من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا