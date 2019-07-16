توتنهام يرغب فى استعادة جاريث بيل من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، يرغب فى استعادة لاعبه الويلزى السابق جاريث بيل من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف النادى الملكى فى عام 2013 قادما من صفوف توتنهام، ولكن كثرت الإصابات جعلت اللوس بلانكوس يرغب فى التخلص منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توتنهام أكد لإدارة ريال مدريد أنهم على استعداد لدفع مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، وينوي النادى دفع نصف راتبه الحالى مع ريال مدريد والذى يبلغ 17 مليون يورو فى الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه ريال مدريد سعر اللاعب مقابل 90 مليون يورو على الأقل للإستغناء عنه، لكن هناك أزمة أخرى وهى أن اللاعب لا يريد مغادرة ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

ولا يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في استمرار جاريث بيل مع الفريق الملكى الموسم المقبل، بعدما تراجع مستواه كثيرا بعد الإصابات المتتالية التى لحقت به.