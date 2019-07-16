تشكيل يوفنتوس فى الموسم الجديد.. رونالدو وديبالا فى الهجوم

استقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على تشكيل فريق السيدة العجوز الأساسي فى الموسم الجديد، حيث يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا الهجوم في الموسم الجديد. ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن ساري سوف يلعب بطريقة 4-3-1-2 ، على أن يكون رأسي الحربة رونالدو وديبالا. وأشارت الشبكة إلى أن ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي الذى اقترب من الوصول إلى يوفنتوس سيقود الدفاع بجانب جورجيو كيليني. أما أكبر المفاجأت فهي أن الكولومبي خوان كوادرادو جناح الفريق سوف يلعب كظهير أيمن في تشكيل ساري بالموسم الجديد. ووفقا للشبكة العالمية فإن تشكيل يوفنتوس فى الموسم الجديد سيكون كالتالي ..

حراسة المرمى: تشيزني Advertisements الدفاع: كوادرادو ، دي ليخت ، كيليني ، أليكس ساندرو الوسط: إيمري كان ، بيانيتش ، رابيو ، رامسي الهجوم: كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا

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