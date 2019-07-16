الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، عدم تلقى 3 منتخبات أى خسارة فى البطولة، وهى الجزائر، المغرب وغانا.

ونجح منتخب الجزائر فى التأهل إلى المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا الحالية، بدون تلقى أى خسارة، خلال 6 مواجهات، منهم 3 فى مرحلة المجموعات، حقق خلالهم الفوز جميعا، بجانب 3 مباريات فى الأدوار الإقصائية.

ووصل منتخب محاربى الصحراء إلى نهائي البطولة، بعد تخطيه منتخب نيجيريا، بنتيجة 2 – 1، فى دور نصف النهائي.

كما لما يتلقى منتخب المغرب الذى ودع أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 أى هزيمة، خلال 4 مواجهات له فى البطولة، منهم 3 فى مرحلة المجموعات، حقق خلالهم الفوز جميعا، قبل أن يودع أمام منتخب بنين فى ثمن النهائي، بعد تعادله فى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 1 – 1، وخسر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1.

ونفس الأمر حدث مع منتخب غانا، والذى لم يتلقى أى هزيمة، رغم خروجه من أمم أفريقيا الحالية من دور الـ16، على يد منتخب تونس بركلات الجزاء الترجيحية 5 – 4، بعد نهاية الوقت الاصلى والإضافى، بنتيجة 1 – 1، وكان قد خاض 3 مباريات فى مرحلة المجموعات تعادل فى اثنين وفاز فى لقاء واحد.