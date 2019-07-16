عقوبات أوروبية ضد تركيا ردًا على عمليات التنقيب ”غير الشرعية“ قبالة قبرص

اتخذ الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بعض الخطوات والقرارات العقابية ردًا على عمليات التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها تركيا قبالة جزيرة قبرص.

جاءت هذه الخطوات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

واعتبر البيان الختامي اعتبر أن أنشطة تركيا المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية(النفط والغاز) شرق المتوسط، ”غير شرعية“، مشيرًا إلى اتخاذ الاتحاد عددا من القرارات حيال هذا الوضع.

وشملت هذه القرارات ”اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتركيا قبل انضمامها له، ومراجعة أشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة أواجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا“.

وذكر البيان أنه ”في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب غير الشرعية عن النفط والغاز، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير“.

وفي ردها على هذه القرارات، أعلنت الخارجية التركية رفض ما جاء بالبيان الختامي، ملوحة بتوسيع نطاق عمليات التنقيب والاستمرار فيما وصفته ”مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وستزيد من وتيرة أنشطتها في هذا الصدد“.