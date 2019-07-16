وزارة التجارة تشرع في مراجعات أسعار السلع وضبط السوق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شرعت وزارة الصناعة والتجارة في مراجعات ميدانية لحركة الأسواق وأسعار السلع توطئة لضبطها، وأفصحت الوزارة عن تكوين فرق للمهمة لرفع تقريرها وعرضه على اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، في وقت أعلنت فيه وضع ترتيبات لإنشاء أسواق حرة بالمعابر.
وقال وكيل الوزارة المهندس عبدالرحمن عجب في تصريحات صحفية، إن الفرق ستقوم برفع تقرير إلى إدارة الإنتاج والتجارة الداخلية بالوزارة، مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع عليه ومراجعته سيتم رفعه إلى الجهات العليا المختصّة “اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري”.
وكشف عجب عن عمل تصور لقيام منطقة أسواق حرة بالمعابر ووضع ضوابط جديدة لها، مبيناً أن التصور سيتم عرضه على المجلس العسكري للاطلاع عليه وإصدار قرار بشأنه.
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