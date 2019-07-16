وأكد المجلس في بيان أن هذه الوثيقة تم تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها،بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).
وتتعلق الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في السودان.
يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا في الخامس من الشهر الجاري على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات،وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته
إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وتطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري،الذي يتولى ادارة شؤون السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني في شهر ابريل الماضي، بتسليم السلطة لمدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: الوثيقة الدستورية جاءت بمشاركة قوى التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.