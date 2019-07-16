رسميا.. نيمار يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان

طلب النجم البرازيلى نيمار داسيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الرحيل رسميا عن فريقه خلال الصيف الجارى، وذلك خلال اجتماعه مع ليوناردو المدير الرياضى الجديد للنادي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان إدخال اثنين من لاعبيه فى الصفقة، واللاعبان تتجاوز قيمتهما أكثر من 222 مليون يورو، ولكن هذا العرض قوبل بالفرض من الفريق الباريسي.

واشترط نادى باريس سان جيرمان الفرنسى الحصول على مبلغ 300 مليون يورو نقدا من نظيره برشلونة الإسبانى، من أجل الموافقة على إعادة النجم البرازيلى نيمار داسيلفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضى الجديد للنادى الباريسى ليوناردو، هو من وضع شرط الاستغناء عن نيمار بهذا المبلغ الضخم، وأن اللاعب البرازيلى طلب الرحيل دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.

ويرغب نادى باريس سان جيرمان الاحتفاظ بحقوقه كاملة فى صفقة بيع نيمار، بل ومحاولة تحقيق أقصى ربح إذا قرر بيعه فى هذا الصيف.