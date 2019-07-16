ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان إدخال اثنين من لاعبيه فى الصفقة، واللاعبان تتجاوز قيمتهما أكثر من 222 مليون يورو، ولكن هذا العرض قوبل بالفرض من الفريق الباريسي.
واشترط نادى باريس سان جيرمان الفرنسى الحصول على مبلغ 300 مليون يورو نقدا من نظيره برشلونة الإسبانى، من أجل الموافقة على إعادة النجم البرازيلى نيمار داسيلفا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضى الجديد للنادى الباريسى ليوناردو، هو من وضع شرط الاستغناء عن نيمار بهذا المبلغ الضخم، وأن اللاعب البرازيلى طلب الرحيل دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.
ويرغب نادى باريس سان جيرمان الاحتفاظ بحقوقه كاملة فى صفقة بيع نيمار، بل ومحاولة تحقيق أقصى ربح إذا قرر بيعه فى هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. نيمار يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.