دى خيا يقترب من توقيع عقد تاريخى مع مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا، سوف يوقع عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد، لمدة 5 سنوات مقبلة، سيحصل خلالها على راتب أسبوعى يصل إلى 375 ألف إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن الحارس الإسبانى صاحب الـ28 عاما، سيقوم بالتوقيع على عقده الجديد مع اليونايتد، بعد نهاية معسكر الفريق فى أستراليا وأسيا.
وكان دى خيا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد عام 2011، قادما من صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 18.9 مليون إسترليني، وكان أحد أفضل الحراس فى العالم، بفضل المستوى الكبير، الذى قدمه مع الفريق طوال السنوات الماضية.
وحاول باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، التعاقد مع دى خيا، من خلال عرض 50 مليون يورو للحصول على خدماته، ولكنه قرر فى الأخير الاستمرار مع اليونايتد فى الفترة المقبلة.
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