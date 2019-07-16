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إسرائيل توقع مع كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة تستثني المستوطنات

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يعتزم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو السفر إلى كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بمليارات الدولارات ولا تشمل المناطق الصناعية والتجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، كما تشمل الزيارة العاصمة اليابانية طوكيو.

وكشفت القناة الإسرائيلية "13" مساء الاثنين نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز قوله إن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتزم السفر إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مهمة تستبعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "من المتوقع أن تشمل رحلة نتنياهو في أواخر يوليو طوكيو".
ونقلت القناة عن المسؤول قوله بأن " قيمة اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ستبلغ مليارات الدولارات للاقتصاد الإسرائيلي — سواء في الصادرات إلى كوريا الجنوبية أو في واردات أرخص من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار للمستهلكين الإسرائيليين".

وأكد المسؤول للقناة بأن "اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية تتضمن بندًا إقليميًا يستبعد المستوطنات من الصفقة. هذا مهم لأن البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان لن تتمتع بمزايا التجارة الحرة".

وأضافت القناة بأنه "لسنوات رفضت إسرائيل إضافة مثل هذا البند الإقليمي وهذا هو سبب تعليق اتفاقية التجارة الحرة، لكن الأن إسرائيل غيرت موقفها، وللحفاظ على ماء الوجه اسرائيل ستضيف الى الإتفاقية رسالة جانبية تؤكد على الموقف الإسرائيلي الرسمي إزاء مستوطناتها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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