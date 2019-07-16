قلق أممي من القيود الأمريكية على حركة ظريف في نيويورك

ووصل ظريف إلى نيويورك الأحد بعدما وافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الزيارة وسط توتر شديد بين البلدين.
لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة، ومطار جون كنيدي في نيويورك، بحسب "رويترز".
كانت واشنطن قد هددت في أواخر الشهر الماضي بوضع ظريف في القائمة السوداء في خطوة قد تعرقل أي جهود أمريكية لحل الخلافات مع طهران بالسبل الدبلوماسية.
وقال حق للصحفيين إن الأمانة العامة للمنظمة "على اتصال وثيق ببعثتي الولايات المتحدة وإيران الدائمتين لدى الأمم المتحدة ونقلت مخاوفها للبلد المضيف".
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك إن المسؤولين الأمريكيين لن يجتمعوا بظريف.
وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.
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