تقرير: دي ليخت سينضم إلى يوفنتوس يوم الأربعاء

وبحسب ”ميديا سيت“ فإن دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا يمكن اعتباره لاعبًا في يوفنتوس، وسيصل على تورينو الثلاثاء وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الأربعاء.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس وأياكس اتفقا على تفاصيل الصفقة التي ستكلف خزينة النادي الإيطالي 75 مليون يورو.
وأشارت ”ميديا سيت“ إلى أنه بعد اتفاق يوفنتوس وأياكس، منحت إدارة النادي الهولندي دي ليخت الضوء الأخضر لحزم أمتعته والتوجه إلى إيطاليا.
ولفت دي ليخت الأنظار إليه موسم 2018/2019، بعدما شارك في 55 مباراة مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.
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