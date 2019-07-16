كانت تركيا قد تسلمت أجزاء من المنظومة خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأثارت الصفقة توترًا بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي خاصة الولايات المتحدة التي حذرت أنقرة من أن الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
وقال أردوغان، في مطار أتاتورك في الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، إن ثماني طائرات نقلت بالفعل قطعًا من المنظومة الروسية وإن المزيد سيأتي كما وعد مرارًا.
وأضاف أمام حشد ”بإذن الله، سيتم تركيبها في مواقعها بحلول أبريل 2020“.
وتابع قائلًا ”إس-400 هي أقوى منظومة دفاع في مواجهة من يريدون الهجوم على بلدنا. إن شاء الله، نقوم بذلك كاستثمار مشترك مع روسيا، وسنواصل ذلك“.
وإلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار، مما يعني أنها لن تكون جزءًا من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: اكتمال نشر منظومة الصواريخ الروسية بحلول أبريل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.