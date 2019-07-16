أردوغان: اكتمال نشر منظومة الصواريخ الروسية بحلول أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن من المتوقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بالكامل بحلول أبريل نيسان 2020.

كانت تركيا قد تسلمت أجزاء من المنظومة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأثارت الصفقة توترًا بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي خاصة الولايات المتحدة التي حذرت أنقرة من أن الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.

وقال أردوغان، في مطار أتاتورك في الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، إن ثماني طائرات نقلت بالفعل قطعًا من المنظومة الروسية وإن المزيد سيأتي كما وعد مرارًا.

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وأضاف أمام حشد ”بإذن الله، سيتم تركيبها في مواقعها بحلول أبريل 2020“.

وتابع قائلًا ”إس-400 هي أقوى منظومة دفاع في مواجهة من يريدون الهجوم على بلدنا. إن شاء الله، نقوم بذلك كاستثمار مشترك مع روسيا، وسنواصل ذلك“.

وإلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار، مما يعني أنها لن تكون جزءًا من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.