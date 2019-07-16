وقالت صحيفة ”الرياضية“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”الهيئة العامة للرياضة تبعث بخطاب رسمي لنادي الاتحاد تطلب فيه إيضاحًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية والتركية عن صفقة اللاعب (غاري رودريغيز) المنتقل من الاتحاد إلى فنربخشة التركي“.
وأعلن نادي الاتحاد قبل أيام موافقة مجلس إدارته على إعارة غاري رودريغيز إلى نادي فنربخشة، دون الإعلان عن القيمة المادية للصفقة، في حين أعلن نادي فنربخشة الحصول على خدمات غاري رودريغيز من الاتحاد معارًا لمدة عامين مجانًا، مع بند يتيح لهم الشراء بشكل نهائي.
وانضم غاري رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لمدة 4 مواسم ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للرياضية تطلب توضيحًا من نادي الاتحاد السعودي بشأن انتقال غاري رودريغيز إلى فنربخشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.