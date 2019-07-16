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الهيئة العامة للرياضية تطلب توضيحًا من نادي الاتحاد السعودي بشأن انتقال غاري رودريغيز إلى فنربخشة

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أرسلت الهيئة العامة للرياضية في الاثنين، خطابًا إلى نادي الاتحاد، تطلب فيه توضيح ما تم تداوله عن صفقة اللاعب غاري رودريغيز المنتقل من الاتحاد إلى فنربخشة التركي قبل أيام.

وقالت صحيفة ”“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”الهيئة العامة للرياضة تبعث بخطاب رسمي لنادي الاتحاد تطلب فيه إيضاحًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية والتركية عن صفقة اللاعب (غاري رودريغيز) المنتقل من الاتحاد إلى فنربخشة التركي“.

وأعلن نادي الاتحاد قبل أيام موافقة مجلس إدارته على إعارة غاري رودريغيز إلى نادي فنربخشة، دون الإعلان عن القيمة المادية للصفقة، في حين أعلن نادي فنربخشة الحصول على خدمات غاري رودريغيز من الاتحاد معارًا لمدة عامين مجانًا، مع بند يتيح لهم الشراء بشكل نهائي.

وانضم غاري رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لمدة 4 مواسم ونصف.

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