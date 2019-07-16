تلاعب في محلات البيع المخفض بأسواق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا مواطنون بمدينة القضارف، من تلاعب أصحاب المحال التجارية للبيع المخفض، بالأسعار مقارنة مع سعر السوق الحقيقي، في ذات الوقت الذي يشهد فيه السوق ارتفاعاً وصفوه بالجنوني، وقال مواطن لـ(آخر لحظة) إنهم يلجأون لمحلات البيع المخفض نظراً لارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أن أسعار السوق ومحلات البيع المخفض باتت واحدة وأن محلات البيع المخفض مجرد لافتة يختبئ خلفها جشع التجار، وأوضح بأنه توجه لشراء بعض السلع الغذائية ففوجئ بأنها نفس الأسعار في الأسواق، وأشار إلى أن المحال لا تتضمن جميع السلع والمنتجات الغذائية قد تجدها مغلقة في بعض الأحيان، وطالب بضرورة وضع حد لهذا التلاعب والجشع الذي يقابل به التجار المواطنين، وزيادة محال البيع المخفض. وكشفت جولة للصحيفة أن هنالك ارتفاعاً مهولاً في أسعار السلع والمنتجات الغذائية بسوق الولاية.