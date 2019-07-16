استطاع الخبير الزراعي طارق حسن بانقا، أن يثبت بالتجارب نجاح زراعة الشاي الكيني والجنزبيل ونبتة الصين التي تنتج واحد من اجود انواع البهارات التي تستخدم في مطابخ الفنادق العالمية، بمزرعته بمنطقة الزيداب في ولاية نهر النيل على الضفة الغربية للنيل، شمالي الخرطوم 255 كلم، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”. كما أحدث “طارق” طفرات زراعية ناجحة في إنتاج الليمون والآرنجا والمانجو. Advertisements وتداول رواد مواقع التواصل بفخر صوراً لانتاجه من هذه المحاصيل التي لاقت تفاعلاً واسعاً وأحيت الأمل في أرض السودان المعطاءة وامكانية تحقيق نهضته بالزراعة وإنتاج محاصيل صادر جديدة يتلقفها العالم بشراهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : شاب سوداني يلهب حماس مواقع التواصل بإثباته نجاح زراعة الشاي الكيني والجنزبيل بمزرعته بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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