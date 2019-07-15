أعلنت السلطات الإيطالية أن قوات خاصة تابعة للشرطة استولت على مخزن للأسلحة يحتوي على صاروخ جو-جو وبنادق أوتوماتيكية ومواد تحمل رموزا نازية.
واعتقلت الشرطة، صباح اليوم الاثنين، 3 أشخاص بينهم إيطاليان، أحدهما ينتمي لحزب سياسي إيطالي من الفاشية الجديدة، وآخر سويسري. وتعتقد الشرطة أن الموقوفين حاولوا بيع الصاروخ في السوق السوداء.
يذكر أن صواريخ مماثلة توجد في حوزة القوات القطرية، ويبلغ وزن الصاروخ نحو 800 كيلوغرام، وتبلغ تكلفته زهاء 500 ألف يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإيطالية تعثر على صاروخ قطري أثناء اقتحامها لمخزن أسلحة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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