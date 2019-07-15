تفاصيل احداث السوكي الاخيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة الأطباء المركزية مقتل مواطن وإصابة سبعة آخرين برصاص قوات نظامية على متظاهرين بالسوكي في ولاية سنار أمس. ومن جهته كشف ممثل السوكي بالبرلمان المحلول عبد الجليل عجبين عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة (8) بالرصاص. وقالت لجنة الأطباء المركزية في بيان أمس، إن المواطن أنور حسين إدريس قتل بطلق ناري أطلق من اتجاه قوات الدعم السريع، وأصيب (7) مواطنين بينهم طفل أصيب بـ (رايش) دوشكا في الرأس. وفي ذات السياق قال تجمع المهنيين في بيان أمس: (إن مدينة السوكي بولاية سنار تواجه أحداثاً دامية وربما تتحول لمجزرة حقيقية)، وأشار إلى أن العنف المفرط تقوم به مليشيات مجرمة وغير مسؤولة وجرمها سيوثق لحين تقديمها للعدالة). فيما قال ممثل دائرة السوكي بالبرلمان المحلول عبد الجليل عجبين إن المواطنين خرجوا يوم السبت الماضي في مظاهرات أربعينية الشهداء، إلا أن قوات من الدعم السريع جاءت للمنطقة من سنجة وأغلقت السوق، فضلاً عن ممارستها (حلاقة الشعر) للشباب، وأوضح عجبين لـ (الإنتباهة) أن المواطنين رفضوا سلوك القوات مع الشباب واجتمعوا عقب صلاة الصبح أمس وقرروا إخراج القوات من المدينة، وأضاف قائلاً: (المواطنون ذهبوا إلى مبنى جهاز الأمن مقر إقامة قوات الدعم السريع وطلبوا منهم مغادرة المدينة، الأمر الذي تسبب في مناوشات بين الطرفين وإطلاق نار أدى لمقتل مواطنين اثنين بالرصاص ــ عشريني وطفل عمره (13) عاماً ــ وإصابة ثمانية آخرين). وقال عجبين إن القوات بعد إطلاق الرصاص احتمت داخل مقر الجهاز، بينما تجمهر المواطنون في الخارج وحاصروا المبنى، وأشار إلى إرسال قوات من الجيش للسوكي من سنجة لاحتواء الوضع بعد مقتل المواطنين، وتابع قائلاً: (بعد حضور الجيش حدث اشتباك في مستشفى السوكي والسوق). وأفصح عجبين عن إطلاق قوات الدعم السريع الرصاص في الهواء أثناء تشييع المواطنين للقتيل الأول (عشريني)، ونوه بأن والي سنار قرر إخراج قوات الدعم السريع من السوكي، بينما طالب المواطنون بالقبض على المتورط مطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأضاف قائلاً: (بعد قرار الوالي خرجت قوات الدعم السريع من السوكي تحت حماية الجيش).