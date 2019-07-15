مفاوضات ( العسكري) و(قحت) في كف ” عفريت”!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن شيطان التفاصيل لا يزال حاضراً بقوة كما كان في المرات الفائتة في الاجتماعات الماراثونية بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري التي امتدت لأيام متتالية بمقر التفاوض بــ”فندق كورنثيا” المطل على شارع النيل و ظلت الأطراف تبحث عن توافق للقضايا محل الخلاف والجدل.

و بعد تعثر لاحت في الأفق بارقة أمل عقب اتفاق الطرفين على تجاوز العديد من القضايا الخلافية فيما يختص بوثيقة الاتفاق السياسي في الخامس من يوليو الماضي و ظل الشارع السوداني، المبعوثون الدوليون و الإقليميون في حالة ترقب عن كثب و لا جديد هنا حيث ظل “شيطان التفاصيل” كما كان دائماً حاضراً بقوة.

مشاهدات من هنا وهناك

حالة الشد والجذب التي وسمت أجواء التفاوض خلال الأيام الماضية جعلت شبح الفشل يخيم طليقاً في مكان المفاوضات الشاقة على كيفية الاتفاق بشكل نهائي في ظل توتر بائن ووسط حركة بدأت دؤوبة للصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والإقيلمية والدولية إذ يغلب عليهم التعب والإنهاك وهم يشاهدون الساعات تمضي سراعاً دون طائل، لكن يبق السؤال حاضراً هل يوقع الطرفان على الاتفاق بالأحرف الأولى أم ينعيه الوسيط.!؟

إنفجار غاضب

وفقاً لما هو معلن في وقت سابق بأن لقاء قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري قائم مساء أمس “الأحد” حسب حديث منسوب للوسيط السفير حسن لباد وصلت الأجهزة الإعلامية إلى مقر التفاوض في انتظار تصريحات من الوساطة.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان إذ انفجر الوسيط غاضباً في وجه الإعلاميين و مراسلي وكالات الأنباء وردد بصوت عالٍ و هستيري (ليس هنالك لقاء لقد تم التأجيل و ما تعملوا لي مشاكل و سوف أقوم بتكسير الكاميرات)، و ما هي إلا ثوانٍ حتى انسحب إلى داخل صالة الانتظار ليختفي داخلها و لم يغادرها لزمن طويل.

ظهور باهت

ظهر الوسيط الأفريقي غير مرتب و يحمل نظارته بيده و كان يرتدي بنطلون جينز و قميص كاجول و جزمة سوداء لم يكمل لبسها حيث ظهرت رجله أثناء استدارته وهو يتمتم بغضب.

موقف معقَّد

حسب متابعات (التيار) فإن الوسيط الأفريقي دخل في موقف لا يحسد عليه إذا لم يعلن عن تأجيل اللقاء مثلما طلبت قوى الحرية و التغيير و ليس هذا فحسب طلب منه الحضور إلى قاعة التفاوض و التحدث حول هذا الأمر لكن قوى الحرية رفضت الأمر بشدة و تمسكت بموقفها بتأجيل اللقاء.

“حضرنا ولم نجدكم”

وصلت سكرتارية وفد المجلس العسكري إلى مكان الاجتماع قبل نصف ساعة من الزمن قبل أن يلحق بها رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي و نائبه الفريق ياسر العطا و دخلا إلى القاعة الرئيسة و لم تمضِ نصف ساعة حتى غادر وفد المجلس العسكري مقر التفاوض و لسان حالهم يقول “حضرنا و لم نجدكم”.

ظهور تعقيدات على الواجهة

و على الرغم من التفاؤل الذي ساد أروقة التفاوض في الأيام الماضية ظهرت بعض التعقيدات قبل ثلاثة أيام عقب عكوف وفد قوى الحرية و التغيير لدراسة وثيقة الاتفاق السياسي حاولت التحدث مع بعض المراقبين من الذين يحاولون رسم خارطة السلام فقال لـ(التيار) هناك محاولات هنا و هنالك لكن الشيطان في التفاصيل.

على الرغم من نبرة التشاؤم التي تحدث بها المراقب إلا أن قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري استطاعا تجاوز نقاط الخلاف حول تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان ، فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير إلى جانب مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى جانب دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.

شيطان التفاصيل..!

ظلت القضية الأصعب مسألة المجلس التشريعي و على الرغم من اتفاق الطرفين على الفترة الزمانية أي في فترة أقصاها ثلاثة أشهر إلا أن قوى الحرية و التغيير تمسكت بالنسب المتوافق عليها سابقاً إلا أن المجلس العسكري طلب مراجعة هذه النسب مرة أخرى؛ ليس المجلس التشريعي وحده فأمر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الثالث من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل.

شبح الفشل ..!

الوساطة حاولت التدخل أمس لإنقاذ المباحثات من الانهيار، وانخرطت في اجتماعات مغلقة مع الوفود لم تسفر عنه تسريبات ما جعل شبح الفشل يتجول طليقاً في المكان- كما أسلفنا- عموماً ترى هل ستفلح جهود الوساطة في أحداث إختراق في المشهد التفاوضي الذي شهد تقدماً ملحوظاً؟ أم أن التفاوض سينهار؟ هذا ما ستجيب عليه مقبل الساعات القادمة.