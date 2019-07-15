العبيد سفيراً للسودان لدى الجزائر

التاريخ: 15-يوليو-2019
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قدم السفير العبيد محمد العبيد أوراق اعتماده إلى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و نقل السفير للرئيس الجزائري تحايا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بحسب سونا – وأطلعه على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وتعزيزها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يحقق المنفعة للبلدين الشقيقين.
من جانبه تمنى الرئيس بن صالح إقامة طيبة للسفير في الجزائر، وعبر عن سعادته بتوصل الطرفين إلى اتفاق، وأثنى على الروح التي سادت المفاوضات، معرباً عن أمله أن يعبر السودان إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار والنماء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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