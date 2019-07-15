المبعوث الأمريكي: واشنطن مهتمة بوصول (العسكري) و(التغيير) لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث ، إن الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين فى الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وإنها تريد أن ترى السودان قد تجاوز المرحلة الحالية.

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والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم (الإثنين)، المبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث ،وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ووصف المبعوث الأمريكي في تصريح صحفي،بحسب الصيحة الآن – اللقاء بأنه كان جيداً ومثمراً،وعبر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل.

وكشف المبعوث الأمريكي عن اتجاهه للقاء جميع الأطراف في هذا الشأن، وقال إن الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وأنها تريد أن ترى السودان قد تجاوز المرحلة الحالية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن ، حتى يتثنى دعمهم من المجتمع الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)