معارضة جنوبية تدعم مبادرة سلفاكير لتوحيد قطاع الشمال

أعلنت الحركة الوطنية لجنوب السودان، يوم الأربعاء، دعمها لمبادرة الرئيس سلفاكير ميارديت في الوساطة بين الفرقاء السودانيين، وتوحيد الحركة الشعبية قطاع الشمال، وعبرت عن سرورها للشوط الكبير الذي قطعه سلفا في توحيد الرؤية بين القائدين؛ مالك عقار، وعبدالعزيز الحلو.

ودعت الحركة الوطنية، على لسان المتحدث باسمها، استيفن لوال نفور، إلى البدء في إنعاش المحادثات السودانية حتى تكتمل وتشمل كافة الأطراف السودانية.

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في السياق، أكدت الحركة التي يتزعهما القيادي المعروف، د. كوستيلو قرنق، أن الخرطوم لاعب مهم في منظمة (إيقاد) وساهمت في إقناع زعماء المنظمة بأهمية تضمين رؤية الحركة بشأن الترتيبات الأمنية في الجولات التفاوضية مع الرئيس سلفا كير، وثمنت دور السودان في عرض القضايا العالقة على مستوى جلسات المجلس العسكري بعد اقتلاع النظام السابق.

وأكد لوال بحسب الشروق – التزامهم بمضامين اتفاقية الترتيبات الأمنية، كاشفاً عن شروعهم فعلياً في تجميع قواتهم وفق بروتكول الترتيبات الأمنية.

وأشار لوال إلى أن مئات من قواتهم قد وصلت بالفعل إلى منطقة “فانتيد” – نقطة تجمع للقوات بولاية شمال بحر الغزال الكبرى، وذلك بهدف التدريب، مبيناً أن القوات المطلوبة وفقاً لاتفاق السلام والمنشطة بين الأطراف تبلغ من جانب الحركة الوطنية (3) آلاف و(600) جندي، تمثل الدفعة الأولى لتحالف المعارضة في جنوب بالسودان “سوا”، التي تمثل 8 تنظيمات عسكرية وسياسية بالجنوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)