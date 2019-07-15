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استئناف الدراسة بجامعة أم درمان الإسلامية الأسبوع المقبل

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يوليو-2019

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استئناف الدراسة بجامعة أم درمان الإسلامية الأسبوع المقبل

عقد مجلس العمداء بجامعة أم درمان الإسلامية جلسة استثنائية اليوم الأثنين بقاعة الإمام مالك بالعرضة برئاسة البروفيسور حسن عباس حسن مدير الجامعة، أجاز خلالها التقويم الاستثنائي لاستئناف الدراسة بالجامعة الذي قدمته أمانة الشؤون العلمية بالجامعة على النحو الآتي:

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استئناف الدراسة لطلاب كلية الطب والعلوم الصحية بحسب سونا – يوم 20-7-2019م بناء على توصية الكلية المتعلقة بالاعتماد من المجلس الطبي والطلاب الوافدين.

استئناف الدراسة لبقية الكليات التطبيقية والنظرية يوم 18-8-2019م .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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