استئناف الدراسة بجامعة أم درمان الإسلامية الأسبوع المقبل

التاريخ: 15-يوليو-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة عقد مجلس العمداء بجامعة أم درمان الإسلامية جلسة استثنائية اليوم الأثنين بقاعة الإمام مالك بالعرضة برئاسة البروفيسور حسن عباس حسن مدير الجامعة، أجاز خلالها التقويم الاستثنائي لاستئناف الدراسة بالجامعة الذي قدمته أمانة الشؤون العلمية بالجامعة على النحو الآتي: Advertisements استئناف الدراسة لطلاب كلية الطب والعلوم الصحية بحسب سونا – يوم 20-7-2019م بناء على توصية الكلية المتعلقة بالاعتماد من المجلس الطبي والطلاب الوافدين. استئناف الدراسة لبقية الكليات التطبيقية والنظرية يوم 18-8-2019م . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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