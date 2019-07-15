شمال كردفان : لجنة تقصي الحقائق تفتح أكثر من 10بلاغات

كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة بولاية شمال كردفان عن فتح أكثر من 10بلاغات متعلقة بالأحداث.

و أوضح العقيد حقوقي صلاح عبد الرحمن سعيد رئيس اللجنة في تصريح بحسب (سونا) أن البلاغات التي تم فتحها شملت المواد الجانبية 182و174 من القانون الجنائي والخاصة بالسرقة والإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن البلاغات تم فتحها بأقسام الشرطة.

و كشف عن تكوين لجان فرعية بمحليات الولاية والتي استلمت التكليف وباشرت مهامها. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على الأمر الصادر من والي الولاية المكلف استناداً على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، لافتاً إلى أن اللجنة اطلعت على كافة الأحداث التي وقعت في الولاية بجانب العمل الذي تم في حصر وتقييم الخسائر التي نتجت جراء تلك الأحداث.

Advertisements

و أبان أن اللجنة قامت برفع التقارير الأولية لديوان الحكم الاتحادي والذي يشمل كل الخسائر والأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، مضيفاً أن اللجنة ستواصل أعمالها في كافة محليات الولاية لرفع التقرير النهائي والذي يتضمن التقديرات المالية وتحليل وبيان الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)