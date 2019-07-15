الدعم السريع تعلن القبض على “مفبرك فيديوهات فض اعتصام القيادة العامة

قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أنه تم تدوين (47) بلاغا ضد منتحلي صفة قوات الدعم السريع والفصل في (18) بلاغا، وفقا لصحيفة “السوداني”.

وأشار إلى أن النظام السابق أحد المتضررين من نجاح الثورة ويعمل على تشويه صورة الدعم السريع إلى جانب منظمات وجهات خارجية وذلك عبر عمل منظم ومرتب.

وكان الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، المعروف بـ”حميدتي” قال إنه يوجد مندسون وأجهزة مخابرات داخل “التدخل السريع” وتسريب الفيديوهات أكبر دليل.

وتابع قائلا “لولا التدخل السريع لكان حال الخرطوم مختلف”، مشيرا إلى أن الدعم السريع ليسوا ملائكة ولكن سيتم محاكمة كل مسيء.

وكشف حميدتي عن وجود “مندسين وأجهزة مخابرات” تعمل على تشويه صورة قوات “التدخل السريع”، وتسرب فيديوهات مزورة تسيء إلى هذه القوات، وفق صحيفة “المشهد السوداني”.