ومن جهته، أورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم لفرانس برس أن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب حسينية أبو الفضل العباس في حي التراث"، جنوب غرب العاصمة، تزامناً مع مجلس عزاء.
وقتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في مايو الماضي في هجوم لانتحاري فجر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى حتى الآن في تفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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