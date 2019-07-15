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5 قتلى حتى الآن في تفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

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قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الاثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين قرب حسينية في جنوب غرب بغداد، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة فرانس برس.
وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في بغداد إن "5 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح" في الاعتداء.

ومن جهته، أورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم لفرانس برس أن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب حسينية أبو الفضل العباس في حي التراث"، جنوب غرب العاصمة، تزامناً مع مجلس عزاء.

ولم تعلن أي جهة على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم.
ورغم إعلان العراق في نهاية 2017 دحر تنظيم داعش إلا أن التنظيم لا يزال يملك خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان خاصةًصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، وفي يونيو الماضي، قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً ضد حسينية  في شرق بغداد.

وقتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في مايو  الماضي في هجوم لانتحاري فجر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد.

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