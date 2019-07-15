والي الخرطوم يشدد على حسم ملف النظافة

شدد الفريق الركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف على حسم ملف النظافة بولاية الخرطوم على نحو طاريء وإزالة الأنقاض والتراكمات والتلوث البصري وفق الإمكانيات المتاحة والتوظيف المثالي لها.

كما أمن الوالي على وجوب أن تكون هنالك حلول عاجلة للقضية بالإمكانيات التي وصفها بالهائلة خاصة في إطار الآليات والناقلات مع اعتبار أن الخريف على الأبواب ووجود النفايات قد يتسبب في الكثير من الأمراض.

كما وقف عابدون خلال الاجتماع الذي ضم المعتمدين والمدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات والمدير العام لوزارة المالية بالولاية وهئية نظافة ولاية الخرطوم ومديري النظافة بالمحليات وهيئة مياه ولاية الخرطوم وجهاز حماية الأراضي والجهات ذات الصلة وقف على جاهزية المحليات واستعداداتها لفصل الخريف .

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كما أشاد الوالي بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه للعمل الضخم الذي تنفذه على مستوى الولاية وكذلك أشاد بمستوى النظافة بمحلية أم درمان، مؤكدا أهمية خدمة المواطن.

هذا وقد أمن الإجتماع على أهمية توفير العمالة والآليات والمعدات والتفاعل مع ملف النظافة كأمر طارئ وأهمية الإعلام في التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية وأن يكون هنالك برنامج ثابت وواضح للنظافة في الولاية وصيانة الآليات المعطلة ومشاركة القطاع الخاص.

كما أمن الاجتماع أيضا على تفعيل الرقابة على الآليات وحمولتها والالتزام بالورديات والتفتيش والتنسيق والمتابعة والدعم المادي وتطبيق المعايير والاشتراطات في النظافة والعمل على المتابعة والتقارير الدورية هذا بالإضافة للجولات الميدانية .