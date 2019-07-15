عاجل.. تفجير مزدوج بحزامين ناسفين يستهدف مسجدا في العراق

وقع اليوم الاثنين، تفجير مزدوج استهدف مسجدا جنوبي العاصمة العراقية بغداد. ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة العراقية، أن الحصيلة الأولية للتفجير أسفرت عن وقوع قتيل وأربعة مصابين. وأضاف المصدر أن "الانفجار الاول عبارة عن عبوة ناسفة داخل الحسينية، والتفجير الثاني عبارة عن حزام ناسف داخل الحسينية ذاتها".

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