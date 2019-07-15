شمال دارفور تبدأ سحب مقار يوناميد من الدعم السريع

شرعت حكومة شمال دارفور فعلياً في سحب مقرات بعثة اليوناميد من قوات الدعم السريع وتحويلها الى أغراض مدنية تنفيذا لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.

وتسلمت حكومة الولاية أمس الأحد موقع البعثة في معسكر زمزم للنازحين (15) كلم جنوب مدينة الفاشر والذي تم تحويله مباشرة ليكون مجمعاً لعدد من كليات جامعة الفاشر.

كما تسلمت الولاية موقع اليوناميد في قرية “كورما” التابعة لمحلية الفاشر على ان يخصص مركزاً صحياً بالمنطقة توطئة لتحويله الى مستشفى ريفي.