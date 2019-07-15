ترامب: من لا يشعر بالسعادة في أمريكا عليه أن يغادرها

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على نواب ديمقراطيين في الكونغرس، قائلا: "إن من لا يشعر بالسعادة في أمريكا يمكنه أن يغادرها".
وذكرت وكالة "رويترز" إن ترامب، جدد، اليوم الاثنين 15 يوليو، هجومه على نائبات بالكونغرس من بلدان إسلامية ولاتينية، بعدما انتقدن سياساته حول الهجرة، مطالبا إياهن بالاعتذار.
وكتب ترامب، عبر حسابه على "تويتر": "متى تعتذر نائبات اليسار الأصولي بالكونغرس لبلادنا، وللشعب الإسرائيلي، وحتى لمكتب الرئيس، للغة الكريهة اللائي استخدمنها، والأشياء الرهيبة التي قلنها، الكثير من الناس غاضب منهن".
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